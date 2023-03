Drie trainers genomineerd voor Trofee Raymond Goethals, vier spelers voor belofte van het jaar

Maandag wordt in Grimbergen voor de twaalfde keer de Trofee Raymond Goethals uitgereikt. Er zijn drie kanshebbers. Voor de trofee van belofte van het jaar zijn er vier genomineerden.

Maandag weten we wie Felice Mazzu opvolgt als winnaar van de Trofee Raymond Goethals uitgereikt. De drie genomineerden zijn Karel Geraerts (Union Saint-Gilloise), Wouter Vrancken (KRC Genk) en Carl Hoefkens (ex-coach van Club Brugge).

De trofee wordt jaarlijks uitgereikt aan een Belgische trainer of een met een dubbele nationaliteit waarvan zeker de Belgische. De jury bevat voormalige coaches van de Rode Duivels, vroegere winnaars van de trofee, scheidsrechters en leden van de organisatie.

Raymond Goethals wordt beschouwd als de beste Belgische coach uit de geschiedenis. Hij won met Olympique Marseille in 1993 de Champions League.

Met de Prijs Dominique D'Onofrio wordt maandag nog een tweede onderscheiding uitgereikt. Die is bestemd voor de beste debutant in de Jupiler Pro League. Julien Duranville (Borussia Dortmund, ex-Anderlecht), Bilal El Khannous (Racing Genk), Senne Lammens (Club Brugge) en Arthur Vermeeren (Antwerp) zijn de kandidaten.

De prijs is een eerbetoon aan de voormalige coach van Standard die in 2016 overleed. De award wordt sinds 2019 uitgereikt. In 2021 was Hugo Siquet de winnaar. Normaal is de uitreiking voorzien in december, maar door de stages van de meeste ploegen door het WK in die periode werd dit voor één keer uitzonderlijk verschoven naar eind maart.