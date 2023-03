Kevin De Bruyne slikt van wat nieuw contract Erling Haaland bij City zal opleveren

Eind vorig jaar liet Kevin De Bruyne horen dat hij niet vindt dat hij overdreven veel geld verdient bij Manchester City.

Volgens The Guardian verdient Kevin De Bruyne om en bij de 450.000 euro per week, een bedrag dat onze landgenoot niet aan de hoge kant vindt. Dit seizoen kreeg hij met Erling Haaland bij City een nieuwe ploegmaat bij.

De trefzekere spits doet het bijzonder goed, waardoor de Engelse club al meteen denkt aan een nieuw contract met betere voorwaarden. En het mag duidelijk zijn dat het Manchester City wat mag kosten om de Noor aan boord te houden.

Volgens The Sun wil Manchester City een contractverlenging aanbieden tot midden 2028. Haaland zou dan maar eventjes 565.000 euro per week verdienen om dat nieuwe contract te tekenen. Met dat bedrag wordt hij de best betaalde speler van de Premier League.

Nu is die eer weggelegd voor Kevin De Bruyne, maar eerder was het Cristiano Ronaldo die de best betaalde speler in de Engelse competitie was. Nu verdiende Haaland net iets minder dan De Bruyne.