Ex-prof van Club Brugge ontloopt voor eventjes effectieve gevangenisstraf

Voormalig profvoetballer Jason Vandelannoite krijgt een nieuw proces over feiten van opzettelijke slagen en verwondingen.

De feiten dateren van 12 december 2021 en speelden zich af in café Cambrinus in Brugge. Vandelannoite deelde tijdens een conflict een rake klap uit aan iemand. Die hield er een gebroken neus en oogkas aan over.

De ex-speler van Club Brugge gaf de feiten toe tijdens het verhoor en zei dat het slachtoffer dronken tegen hem aangelopen was. Vandelannoite voelde zich uitgedaagd.

Hij werd op 28 februari bij verstek veroordeeld tot acht maanden effectieve gevangenisstraf en een boete van 400 euro veroordeeld. Daar bovenop moest hij ook 650 euro schadevergoeding betalen.

Vandelannoite was er toen niet, maar zijn advocaat wel. De ex-voetballer tekende verzet aan tegen het vonnis, waardoor hij nu een nieuw proces krijgt. Dat wordt behandeld op 18 april.