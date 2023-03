Voormalig smaakmaker van Anderlecht trekt boetekleed aan

Een fantastische voetballer, maar hij heeft ook een kort lontje. Gelukkig is er nog wel schuldbesef als hij zijn boekje te buiten gaat.

Aleksandar Mitrovic heeft zijn excuses aangeboden voor het duwen van scheidsrechter Chris Kavanagh tijdens de FA Cup-nederlaag van Fulham bij Manchester United. Mitrovic kreeg een rode kaart nadat hij contact had gemaakt met Kavanagh en in het gezicht van de scheidsrechter had geschreeuwd nadat de scheidsrechter een penalty had toegekend. De Servische spits, wachtend op zijn straf nadat hij door de voetbalbond was aangeklaagd wegens gewelddadig gedrag, zei dat zijn reacties verkeerd waren.

“Ik heb spijt van mijn acties die ertoe hebben geleid dat ik van het veld werd gestuurd. Ik liet mijn frustratie de overhand nemen, en hoe ik reageerde was verkeerd", zei Mitrovic. "Ik probeerde de aandacht van de scheidsrechter te trekken, maar ik begrijp waarom hij me een rode kaart gaf."

De voetbalbond heeft gezegd dat de standaardstraf voor een regelrechte rode kaart - een schorsing van drie wedstrijden - "duidelijk onvoldoende" zou zijn. Mitrovic zei: "Ik heb de schorsing van drie wedstrijden voor mijn rode kaart geaccepteerd, ik heb met Chris Kavanagh gesproken om mijn excuses aan te bieden en ik heb vrijwillig een clubboete geaccepteerd."