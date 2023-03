Financiële meevaller voor Anderlecht? Definitief vertrek komt er alvast aan: "We hebben een akkoord voor drie jaar"

Anderlecht heeft een oplossing gevonden voor één van zijn huurlingen, met een financiële meevaller er mogelijk bovenop. Mohamed Dauda keert niet terug naar de hoofdstad.

Vorige zomer werd Mo Dauda (25) uitgeleend aan CD Tenerife. De Ghanees zit aan 21 wedstrijden in 2. Liga, goed voor 2 doelpunten en 3 assists. Zijn contract bij Anderlecht loopt af aan het einde van het seizoen. Dauda kan dan dus in theorie gratis RSCA verlaten.

© photonews

Maar Juan Guerrero, sportief raadgever bij Tenerife, geeft blijk van een opmerkelijke deal. "We hebben een akkoord met Anderlecht. Dauda is al eigendom van ons. We hebben een akkoord voor drie jaar." Dat houdt in dat hij niet gratis zal vertrekken, maar paars-wit nog een transferbedrag voor hem krijgt.

Dauda, 30 matchen op zijn teller bij Anderlecht, heeft momenteel een marktwaarde van 1,2 miljoen euro. Of dat ook het bedrag is dat het voor hem ontvangt, is nog maar de vraag. "Het is een speler die dit seizoen geen geluk gehad heeft met blessures, maar we geloven in hem", laat Guerrero nog weten.