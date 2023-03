Standard haalt eerste zomertransfer op bij Union SG, maar er zit nog een addertje onder het gras

Standard heeft een plan voor komende zomer. En daar horen uiteraard ook transfers bij, zoveel is nu al duidelijk.

De 19-jarige Ilyes Ziani werd dit seizoen door Union uitgeleend aan Standard, waar hij vooral bij de beloften van SL16 speelde.

De aanvallende middenvelder speelde uiteindelijk al mee in 22 wedstrijden bij de beloften en scoorde daarin vier keer. Hij gaf ook al een assist.

Optie gelicht

Bovendien kreeg hij ook al wat kansen in de A-kern van Standard. Hij mocht in november mee op stage en speelde ook al 116 minuten in de Jupiler Pro League mee.

Het is meer dan voldoende voor de club om hem een kans te geven volgend seizoen. En dus besloten ze de aankoopoptie te lichten - dat moet voor 1 april gebeuren.

Ilyes Ziani est prêté pour une saison avec option d’achat au SL16. Bonne chance, Ilyes ! 👊 pic.twitter.com/lpeOtJGnHM — Royale Union Saint-Gilloise (@UnionStGilloise) August 26, 2022

Union SG heeft nu nog de kans om de tegenoptie te lichten en hem zo alsnog terug te halen, weet La Dernière Heure.

Als dat niet binnen enkele dagen zal gebeuren, dan trekt Ilyes Ziani definitief van Brussel naar Luik. Wordt ongetwijfeld vervolgd.