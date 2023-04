Degryse ziet maar één scenario waarbij Club nog over Gent wipt: "Maar dat zie ik niet gebeuren"

Alle ploegen in de linkerkolom wonnen afgelopen weekend en dus blijft het ongemeen spannend voor de play-offs. Zeker voor de top vier, waar Gent voorlopig geen misstappen meer begaat en Club in zijn kielzog houdt.

AA Gent begint ook indruk te maken, zeker met al die offensieve weelde die ze ineens hebben. Marc Degryse ziet ze het dan ook niet meer uit handen geven.

"Of het moet zijn dat Gent over een week in eigen huis van Union verliest en Club van Seraing wint, dan is het volgens mij gedaan — in dát scenario zie ik Brugge het niet meer uit handen geven", zegt hij in HLN.

Al heeft hij daar zijn twijfels over. "Maar dat zie ik niet gebeuren: Gent zal wel iéts rapen tegen Union, als je kijkt naar hun offensieve weelde, hoe Orban en Cuypers uithalen en met de terugkeer van Tissoudali... Het geloof en zelfvertrouwen groeit bij Gent."

Union kan blauw-zwart dus wel een handje toesteken. "Dat is echt een sleutelmatch. Club zelf speelde een goede partij. De Mil durft ook keuzes te maken, onder meer door Spileers uit de jeugd te brengen. En hij kreeg spelers zoals Noa Lang ook weer op niveau."