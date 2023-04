Jeugdproduct Anderlecht via EK beloften naar knaltransfer? "Stap hogerop zetten"

Hij speelde al voor onder meer PSV en Anderlecht, deze zomer aast hij op een nieuwe transfer. En dus rest de vraag: waarheen?

Maxime Delanghe gaat deze zomer vermoedelijk met de Belgische beloften naar het EK U21. Daarna kijkt hij uit naar een nieuwe club.

Hij is momenteel doelman bij Lierse K. en heeft er een aflopend contract. De club kan dat nog verlengen met een jaartje.

Dat lijkt echter niet te gaan gebeuren en Delanghe zelf wil graag een stapje hogerop zetten. Dat kondigt hij aan in Gazet van Antwerpen.

"Dit was een heel leerrijk jaar, maar ik wil een stap hogerop zetten", is de goalie duidelijk in een interview.

De jonge doelman met een verleden bij (Jong) PSV en de jeugd van Anderlecht is klaar voor een nieuwe club.

Of hij volgend seizoen in de Jupiler Pro League actief zal zijn? Dat is een goede vraag. Voorlopig zijn er nog geen concrete aanbiedingen voor Delanghe.