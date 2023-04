Voormalig wonderkind van het Belgisch voetbal maakt het te bont in Nederland: "Het is net als met kleine kinderen"

Ooit was hij een heel groot talent dat op jonge leeftijd al mocht debuteren bij de Rode Duivels. Zijn carrière is echter in vrije val aan het gaan.

Iliass Bel Hassani en Zakaria Bakkali moesten het thuisduel van RKC Waalwijk met Vitesse van zaterdagavond vanaf de tribune volgen. Beide waren disciplinair geschorst.

"Zonder al te diep in te gaan wat er precies gebeurd is, is het duidelijk dat het gedrag wat zij hebben laten zien niet kan", gaf Oosting na de thuiszege te kennen in gesprek met het Algemeen Dagblad. "Ik kan veel hebben, spelers kunnen best ver gaan bij mij. Maar een keer is het klaar. Als je dan als trainer niet optreedt, wordt je gezag ondermijnd. Het is net als met kleine kinderen, je hebt ze lief, maar een keer moet je ze straffen."

Oosting kan nog niet zeggen of hij de gestrafte spelers terug in de selectie neemt voor de uitwedstrijd Feyenoord van volgend weekend: "Dat ligt er echt aan hoe ze zich gedragen op de trainingen. Gaat het goed, dan komen ze er weer bij. Zo niet, dan niet. Het ligt echt niet aan het voetbal, want we kunnen ze heel goed gebruiken", legt Oosting de nadruk op hun ontoelaatbaar gedrag.

Bakkali kwam in het verleden onder andere uit voor Anderlecht, Beerschot, PSV en Valencia.