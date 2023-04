Deal leek in kannen en kruiken, maar Antwerp-target zorgt zelf voor twijfels: "Ik heb nooit gezegd dat ik wil vertrekken"

Antwerp FC werd de voorbije dagen in verband gebracht met Jacob Ondrejka. Meer zelfs: de transfer leek in kannen en kruiken. Maar daar is de speler zelf een pak minder van overtuigd.

Ook Club Brugge had interesse in Jacob Ondrejka, maar de 20-jarige Zweed bracht vorige week een bezoek aan Antwerp FC. De deal leek rond, maar blijkbaar was die berichtgeving té voorbarig.

“Ik heb vorige week inderdaad een club bezocht”, bevestigt Ondrejka in Expressen. “Antwerp? Daar mogen jullie zelf over speculeren. Maar er is nog niets rond. Meer zelfs: ik heb nooit gezegd dat ik deze zomer IF Elfsborg wil verlaten.”