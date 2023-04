"Felice Mazzù kan bij elke grote club slagen"

Bij KRC Genk en bij Anderlecht lukte het niet, bij Charleroi, Union en nu opnieuw bij Charleroi wel. Het enigma Felice Mazzù.

Felice Mazzù maakt opnieuw indruk als coach van Charleroi. Dat deed hij eerder ook al eens, en ook bij Union SG liet hij topresultaten noteren.

Rest de vraag: waarom lukte het dan niet bij Genk en Anderlecht? Ligt het aan het predikaat van topclub of aan Felice Mazzù zelf?

© photonews

"Hij moet zichzelf kunnen zijn en dat werkte beter bij Union en zeker bij Charleroi", aldus de analisten in Extra Time.

"Of hij ooit nog gevraagd zal worden door een topclub en of hij dan ja zegt? Dat zijn de vragen die we ons stellen", aldus Filip Joos.

Kwaliteiten

In La Tribune nam sterke man van Charleroi Mehdi Bayat het dan weer op voor zijn coach: "Hij is een hele grote coach en hij kan in elke topclub slagen. Het hangt af van goede timing."

"Zowel bij Genk als bij Anderlecht kwam hij in een complexe context terecht. Hij kreeg de kans niet om zijn kwaliteiten te bewijzen."