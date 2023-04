Club Brugge kijkt over de landsgrenzen heen voor versterking voor Club NXT

Club NXT heeft er een versterking bij voor komend seizoen. Ze kijken niet alleen in de eigen jeugdopleiding, maar scouten ook naar jong talent over de grens.

Club Brugge maakte bekend dat de 15-jarige Naïm Amengai een contract voor drie seizoen heeft getekend. De Belgische jeugdinternational, U15, komt over van het Lille OSC.

Hij is een centrale middenvelder die heel technisch begaafd is. In het verleden speelde hij in de jeugdopleiding van Zulte Waregem voor hij in de zomer van 2020 de overstap maakte naar Frankrijk.

Amengai tekent zo zijn eerste profcontract en mag volgend seizoen proberen zijn mannetje te staan in de Challenger Pro League.