Alderweireld verrast iedereen met uitspraak over periode bij Rode Duivels: "Het gaat misschien raar klinken"

Toby Alderweireld is intussen een ex-Rode Duivel en kan terugblikken op een meer dan geslaagde periode bij de nationale ploeg. Maar als hij terugkijkt, is hij zeker dat het WK in 2018 individueel niet zijn beste prestatie was.

Alderweireld speelt bij Antwerp op een hoog niveau en vond van zichzelf dat hij dat afgelopen winter in Qatar doortrok. "Het gaat misschien raar ­klinken, maar eigenlijk heb ik ­individueel mijn beste toernooi gespeeld in Qatar. Misschien is het nu wel goed geweest , dacht ik. ­Natuurlijk was de ploeg in 2018 beter", zegt hij in de podcast Sjotcast van Het Nieuwsblad.

Uiteraard gaat het WK in 2018 de geschiedenis in als één van de sterkste prestaties. Na de spectaculaire terugkeer tegen Japan was er ook die match tegen Brazilië, die beklijvend werd.

"De ­reacties na die match, dat was ongekend. Daar ben ik echt ontzettend fier op. Wat de mensen niet weten, is dat ik in de match tegen Japan iets in mijn hamstring ­voelde. Ik heb toen een hele week keihard moeten werken om Bra­zilië te halen. Bij mijn eerste sprint hield ik echt mijn hart vast: oké, da's gelukt, volgende actie."

Dat werd ook een nagelbijter. "Als defensie speelden we een waanzinnige match. Waanzinnig gevoel. Volgens mij moest je in België zijn om te voelen wat dat echt teweeg heeft gebracht.”