'Club Brugge wil winger afsnoepen van Standard'

Standard toonde al interesse, nu is ook Club Brugge in de dans gesprongen. En dus kan het nog een interessante transferzomer worden.

Vooral offensief wil Standard zich deze zomer versterken. Daarvoor had het volgens Sacha Tavolieri interesse in 2 spelers uit de Engelse Championship.

De 25-jarige Chiedozie Ogbene staat nadrukkelijk op de radar. Hij speelt voor Rotherham, 20e in de Championship, en is een rechtsbuiten en was dit seizoen al goed voor 8 goals en 3 assists.

Op het einde van het seizoen loopt zijn contract af en er zouden al gesprekken met Standard geweest zijn. Al zijn er dus kapers op de kust.

Ogbene

Ook Club Brugge heeft namelijk interesse, weet The Irish Sun. De Ierse international wordt dus scherp in de gaten gehouden.

Er zouden nog andere teams uit andere landen ook wel wat zien in Ogbene, maar een overstap naar de Jupiler Pro League mag niet worden uitgesloten.