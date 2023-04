De scherpe ambities van Zeno Debast: "Dat zou een drama zijn"

Nog drie wedstrijden heeft RSC Anderlecht om play-off 2 veilig te stellen. En dat zal nog een harde dobber worden.

De strijd met onder meer Charleroi en Cercle Brugge zou nog wel eens interessant kunnen gaan worden de komende weken.

Zeno Debast is alvast duidelijk: play-off 2 niet halen hoort eigenlijk gewoon simpelweg niet tot de mogelijkheden voor Anderlecht.

© photonews

"We krijgen nog drie finales. Aan onze motivatie zal het niet liggen", aldus de centrale verdediger van Anderlecht in Het Laatste Nieuws.

"Het zou echt een drama zijn als ik binnen drie weken mijn vakantie moet boeken. Neen, dat mag niet", is hij duidelijk.

Scenario vermijden

"Voor een club als Anderlecht mag dat ook niet." En dus gaan ze er bij Anderlecht alles aan doen om dat scenario te vermijden.

Stap één is een overwinning boeken tegen Westerlo, een ploeg die ook nog volop in strijd is voor de play-offs.