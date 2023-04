Karel Geraerts is zeer duidelijk voor match tegen Gent: "Alles, behalve dat"

Union trekt op speeldag 32 naar de Ghelamco Arena. Winst bij AA Gent kan de druk op Genk alleen maar vergroten.

KAA Gent wil graag naar play-off 1, maar Union SG wil graag naar de leidersplaats. En dus hebben ze geen excuses tegen de Buffalo's.

Beide teams spelen donderdag Europees tegen West Ham en Leverkusen, maar ook daarvan wil Karel Geraerts nog niets weten.

"Ik wil niet spreken over de match tegen Gent als een voorbereidingswedstrijd", aldus de coach van Union op zijn persconferentie.

"Integendeel. Voor mij is het alles, behalve een voorbereidingswedstrijd. Ik wil die fout niet gaan maken. Gent speelt ook de kwartfinales van een Europese beker."

Klaar voor

"Ze zullen er dus klaar voor zijn en ze zijn een goede ploeg. Ze spelen nog voor play-off 1, maar wij spelen altijd om te winnen."

"Elk punt is van belang voor in play-off 1. Ik wil niet aan deze match moeten terugdenken later als een gemiste kans."