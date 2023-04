Marc Brys zet zijn spelers extra op scherp voor de 'derby' tegen KV Mechelen

OH Leuven en KV Mechelen hebben de afgelopen twee weken geen punten gepakt. Tijd om daar verandering in te brengen in het onderlinge duel! Marc Brys zet zijn spelers alvast op scherp.

“Het is een derby, dus we starten extra gemotiveerd aan de wedstrijd. We zijn ook nog niet helemaal uitgeteld voor play-off 2. Het wordt moeilijk, maar we zijn nog steeds gedreven om te winnen”, zegt Brys op de website van OH Leuven.

OH Leuven kan niet op Mario Gonzalez rekenen, een aderlating voor Marc Brys. Anderzijds is er ook wel goed nieuws te rapen. “Dat is jammer, want je wil met je beste ploeg het seizoen afsluiten”, verklaart Brys. Milan Taildeman speelde afgelopen weekend een uur mee in de wedstrijd van de U23, en ook Emmanuel Toku keert terug uit blessure.