Vincent Kompany wil sterkhouder van Antwerp overtuigen om naar de Premier League te komen

Vincent Kompany kon op vrijdagavond de promotie naar de Premier League vieren. Nu begint het huiswerk voor volgend seizoen en wederom kijkt de voormalige Rode Duivel naar de Jupiler Pro League.

Eén van de sterkhouders bij Antwerp is Vincent Janssen. Met 16 doelpunten in de Jupiler Pro League is hij de topscoorder bij Antwerp en staat hij momenteel op de tweede plaats in de topschuttersranking. De Nederlandse aanvaller is graag bij Antwerp en liet een tijd terug optekenen dat te verre buitenlandse transfers niet meer voor hem zijn. Voor Antwerp speelde hij in de Mexicaanse competitie.

In het verleden kwam hij al uit voor Tottenham, waar hij ploeggenoot was van Toby Alderweireld. Volgens de Turkse journalist en transfergoeroe, Ekrem Konur, wil Kompany Janssen overtuigen om terug te keren naar de Premier League.

De 28-jarige aanvaller heeft volgens Transfermarkt.com een waarde van 8 miljoen euro. Tegelijkertijd heeft hij nog een contract bij Antwerp tot medio 2026. Burnley zou dus diep in de buidel moeten tasten om hem te kunnen halen.