Drama bij Anderlecht? Nog een zwaar knieletsel dreigt roet in het eten te werpen bij contractbesprekingen

RSCA Futures verloor gisteren met 4-1 van SK Beveren, maar dat was nog niet het ergste. Tijdens de match blesseerde Henrik Bellman zich aan de knie en moest van het veld gedragen worden.

Het leek veel op de fase waarin Yari Verschaeren zijn knie verdraaide. Ook Bellman leek door zijn knie te gaan op het moment dat hij de bal probeerde te veroveren.

Een zware blessure komt nooit gelegen, maar in het geval van Bellman is het wel extra erg. De 24-jarige Zweed verdiende zijn sporen bij de Futures sinds hij in januari aankwam. Hij scoorde een paar knappe goals en werd al eens opgenomen in de A-kern.

Hij heeft slechts een contract voor een half seizoen, maar Anderlecht onderhandelde al met hem over een contract voor volgend seizoen. Een zware blessure zou daar roet in het eten kunnen gooien.