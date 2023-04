Arnaud Bodart weet wat Standard nodig heeft om de landstitel te ambiëren: "Alleen zo kunnen we hogerop raken"

Standard staat 6e in de Jupiler Pro League en op 3 punten van een plaats in play-off 1. Met nog 2 speeldagen te gaan, kan het dus nog in play-off 1 geraken.

Tegen KRC Genk won Standard met 2-0. Het was een felbevochten zeg die uiteindelijk in 3 minuten werd beslist. Kapitein Arnaud Bodart zag een sterke thuisploeg.

"We brachten onszelf in een goede positie", vertelde Bodart aan Walfoot. "Maar in de 2e helft vielen we iets te ver terug. Uiteindelijk bleef de stand 2-0 en ik denk dat we vooruitgang aan het boeken zijn."

Bodart wil meer dan de huidige 6e plaats waar Standard staat. Hij wil graag de landstitel eens pakken. "Prestaties als tegen Genk moeten tegen iedereen geleverd worden, want eerder gaven we al te gemakkelijk punten weg", aldus Bodart. "Voor ons is het altijd gemakkelijker om tegen topploegen te spelen, maar als we hogerop willen raken, moeten we het niet alleen in die wedstrijden doen."