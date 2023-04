Ex-speler Club Brugge en Genk waarschuwt Anderlecht: "Winnen voor mijn Brugse vrienden"

Hij speelde ooit voor Genk en voor Club Brugge, nu maakt hij het mooie weer bij AZ Alkmaar. Donderdag wacht ... Anderlecht.

In januari kwam hij van Kopenhagen naar AZ Alkmaar om opnieuw een beter gevoel te krijgen en meer tot spelen toe te komen.

"Ik wilde speelminuten en ik heb het voetbalplezier teruggevonden. AZ was de juiste keuze", aldus Ryan in Het Nieuwsblad.

Met 1 op 9 heeft AZ wel een mindere periode in de Eredivisie, maar donderdag tegen Anderlecht willen ze knallen.

"Het wordt de eerste keer dat ik terugkeer naar België sinds ik er vertrok", beseft de Australische doelman. Die ook zomaar in Anderlecht had kunnen belanden.

Brugse vrienden

"Ik had het altijd moeilijk tegen Anderlecht, maar ik herinner me wel nog de bekerzege tegen hen in 2015. In 2017 had ik voor hen kunnen tekenen, maar het was nog vroeg in de transferperiode."

"Ik heb dat toen geweigerd. De supporters van Club Brugge zouden dat niet zo leuk gevonden hebben. Ik wil voor hen en mijn Brugse vrienden winnen van Anderlecht donderdag."