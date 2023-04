'Club Brugge kiest tussen twee trainers uit de Jupiler Pro League'

Rik De Mil neemt op dit moment de job van hoofdtrainer waar bij Club Brugge. Volgend seizoen komt er echter een nieuwe T1 op Jan Breydel.

Na het ontslag van Carl Hoefkens en Scott Parker was Rik De Mil de derde hoofdtrainer voor Club Brugge binnen hetzelfde seizoen. Veel loste het allemaal niet op, want zoals het er nu naar uitziet zal blauwzwart zijn landstitel zelfs niet kunnen verdedigen in play-off 1.

De kans dat Rik De Mil volgend seizoen aanblijft als T1 lijkt ook zo goed als onbestaande. Het bestuur van Club Brugge is dan ook naarstig op zoek naar een opvolger. De namen van Karel Geraerts, Ronny Deila en Jonas De Roeck vielen al, maar niemand wil iets bevestigen.

Volgens de kranten van Sudinfo zal Club Brugge zijn keuze maken tussen Geraerts en Deila. De krant schrijft dat er met beiden al de nodige gesprekken geweest zijn. Deila ontkende dat in alle talen deze week.