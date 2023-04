Opvallende statistiek duikt op over de VAR: "Dat moet je wel durven"

Het Referee Department maakte enkele statistieken bekend over de scheidsrechterlijke beslissingen. Daarin komt ook de VAR aan bod.

Het Referee Department maakte van de gelegenheid gebruik om er vooral een show vol goed nieuws van te maken. Zo zou meer dan 86 procent van de strafschoppen correct zijn. Dat loopt zelfs op tot 95 procent bij gevallen van hands.

In het rapport duikt ook een opvallende statistiek over de VAR op. Zo blijkt dat de scheidsrechters nauwelijks tegen de beslissing van de VAR willen ingaan. Van de 95 gevallen waarbij een ref naar het scherm werd geroepen bleef men slechts acht keer bij zijn eerste beslissing.

“Maar daar schrik ik niet van”, zegt Gumienny aan Het Belang van Limburg. “Dat is psychologisch ook zo moeilijk, want als ref weet je dat de videoref enkel ingrijpt als hij echt een clear error heeft gezien. Om dan in zo'n vol stadion bij je eigen beslissing te blijven, dat moet je wel durven.”

Van de acht keer dat de ref bij zijn oorspronkelijke mening bleef bleek dat zes keer de juiste beslissing te zijn.