Doorbraak in miljoenendeal voor Club Brugge? 'Topclub meldt zich voor Bjorn Meijer'

Club Brugge staat voor een stevige transferzomer. Er moet versterking gevonden worden, maar het is ook uitkijken wie de club allemaal zal verwachten.

Bij Club Brugge staan heel wat spelers, ondanks het mindere seizoen als team, in het uitstalraam. Dat geldt ook voor Bjorn Meijer. De Nederlander arriveerde afgelopen zomer in het Jan Breydelstadion en werkte zich meteen op tot een betrouwbare pion en publiekslieveling.

De prestaties van Meijer in de Champions League trokken eerder al de aandacht van Engelse, Duitse en Spaanse topclubs. In Engeland roeren heel wat fansites zich de voorbije dagen over de komst van de Nederlander bij topclub Liverpool. The Reds zouden Meijer graag deze zomer al verwelkomen in Liverpool.

Een deal die Meijer zeker wel zou zien zitten, al zal er met Club Brugge stevig onderhandeld moeten worden over de transfersom. Meijer werd voor om en bij de zes miljoen euro weggehaald bij Groningen, zijn marktwaarde ligt ondertussen op negen miljoen euro.

Toch lijkt het heel aannemelijk dat Bart Verhaeghe en Vincent Mannaert veel meer voor hun speler zullen willen vangen. Hij ligt op Jan Breydel immers nog tot juni 2026 onder contract bij Club Brugge.