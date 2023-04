Eén iemand ziet het vertrek van Paul Onuachu bij Racing Genk niet als een aderlating

Met 16 doelpunten in de eerste seizoenshelft was Paul Onuachu uiterst belangrijk voor Racing Genk. Al ziet niet iedereen zijn vertrek als een gemis want ze dwingen nu zelfs meer kansen af volgens hem.

Paul Onuachu stond zelfs lang na zijn vertrek nog aan de leiding in de topschutterstand in de Jupiler Pro League. De aanvaller was met zijn 16 doelpunten enorm belangrijk voor de Limburgers en stuwde hen mee naar de top van het klassement. Als Racing Genk niet de titel grijpt dit seizoen zien vele analisten dat dit komt door het vertrek van de Nigeriaanse aanvaller. “We hebben meer kansen afgedwongen sinds dat Paul vertrokken is, we moeten alleen dezelfde efficiëntie halen”, vertelt Vrancken aan Eleven. “Er is opzich speltechnisch niks aan de hand, je hebt andere spelers en daar heb je een aanpassingsperiode voor nodig”, vertelt Vrancken.