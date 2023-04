📷 Feestje of wat? Zo viert KV Kortrijk het behoud, met goedkeuring van Storck

Elk jaar worden de spelers van KV Kortrijk uitgenodigd op de Paasfoor. Enkel omdat het behoud al zeker was kon dit doorgaan.

Bernd Storck heeft KV Kortrijk de voorbije maanden met ijzeren hand begeleid, maar dat resulteerde uiteindelijk vorig weekend wel in zekerheid over het behoud.

De jaarlijkse uitnodiging voor een bezoek aan de Paasfoor in Kortrijk zou niet zijn doorgegaan mocht de ploeg nog niet zeker geweest zijn van een verlengd verblijf in de Jupiler Pro League. Bernd Storck gaf uiteindelijk zijn fiat voor het uitstapje.

“Omdat we nu al zeker niet degraderen, loopt iedereen met een grote smile op het gezicht. Het is echt plezant en het voelt ook aan als een soort teambuilding om zo samen eens naar de Paasfoor te komen”, vertelt Kristof D’Haene aan Radio 2.

“Bijna iedereen zegt proficiat als ze ons tegenkomen omdat we in eerste klasse blijven. Het is ergens ook een beetje raar om dat te zeggen, maar het is nu zo.”

Op onderstaande foto’s die de club zelf op zijn sociale media postte is duidelijk te zien dat de sfeer uitgelaten was. Omdat de spelers in vrijetijdskledij en niet die van de club rondliepen werden ze echter niet altijd herkend door het publiek.