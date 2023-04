Wat leverden de vele trainerswissels al op? Duidelijke uitschieter, Anderlecht bij de toppers

Heel wat Belgische clubs zetten dit seizoen hun trainer op straat, sommigen zijn zelfs aan trainer nummer drie bezig. Maar niet overal was de wissel even succesvol.

Ieder seizoen komt er wel een moment waarop heel wat clubs in paniek slaan en ze denken met een trainerswissel betere resultaten te krijgen. Dat lukt in aantal gevallen, maar niet overal.

Twee wissels bij KV Kortrijk en Club Brugge

Dit seizoen werd maar liefst 12 trainers aan de deur gezet in de Jupiler Pro Leauge. KV Kortrijk en Club Brugge ontsloegen zelfs twee keer hun coach. Als er gekeken wordt naar het aantal punten per wedstrijd is er bij sommige clubs een duidelijk verschil.

Bij KV Kortijk leverde de wissel van Belhocine (0,67) naar Custovic (0,73) niet heel veel verschil op, vooral de aanstelling van Storck (1,27) zorgde voor heel wat meer punten. Storck haalde 89% meer punten dan Belhocine en 74% meer dan Custovic.

Bij Club Brugge leverde de wissel van Hoefkens (1,89) naar Parker (1,20) dan weer een verlies 37% punten per wedstrijd op. De Mil (2,25) doet het voorlopig zo'n 19% beter dan Hoefkens en 88% beter dan Parker, maar coachte ook nog maar 4 wedstrijden.

Sterkste dalers en stijgers

De grootste verliezen tekenen zich op bij Oostende met een verlies van 37% waar Vanderhaeghe 0,93 punten haalde, Thalhammer zit op 0,59. Bij Seraing leverde de wissel van Jeunechamps 0,79 naar Legros 0,44 een daling van 44% in punten op.

De grootste stijgers zitten zoals al gezegd bij KV Kortrijk, maar ook bij Anderlecht doet Riemer het met 1,73 punten het een stuk beter dan Mazzu met 1,14 of een stijging van 52%. Diezelfde Mazzu (1,87) doet het dan weer 64% beter dan Still (1,14) bij Charleroi.

De meest geslaagde trainerswissel gebeurde weinig verrassend bij Cercle Brugge. Daar haalde Thalhammer zo'n 0,67 punten per wedstrijd, zijn vervanger Muslic zit aan 1,65 of een fenomenale stijging van 146%.