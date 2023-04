UEFA selecteert spelers van Union én Gent voor individuele prijs

De Belgische clubs deden het goed in Europa deze week. Union en AA Gent konden dan wel niet winnen, maar maakten wel indruk. Twee spelers zijn dan ook genomineerd voor een individuele bekroning.

We hoeven u zeker niet te zeggen wie dat bij Union SG is? Victor Boniface kan 'Speler van de Week' worden en staat in het mooie gezelschap van PSV-speler Kokcü, Marcel Sabitzer van Manchester United en Federico Gatti van Juventus.

Bij Gent is het een iets verrassendere naam. Alessio Castro-Montes kan dezelfde eer krijgen in de Conference League.