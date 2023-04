Marc Brys verwoordt gevoel van zeven ploegen: "Onzinnig, belachelijk en zinloos"

Zondagavond wordt de reguliere competitie afgesloten. Daarna weten we wie de Champions' Play-offs speelt, wie Europe Play-offs en wie degradeert. En ook: wie vroegtijdig op vakantie mag. En daar heeft Marc Brys wel het één en ander over te zeggen.

STVV, KV Mechelen en KV Kortrijk weten al dat ze niets meer te winnen of te verliezen hebben. Malinwa heeft wel nog de bekerfinale, maar daarna is het ook gedaan. Voor Zulte Waregem en Eupen wordt het nog spannend. Wie blijft erin?

Wie zich redt van die twee zal zich niet te veel aantrekken dat ze in april al niks meer om voor te spelen hebben. Tussen plaats 8 en 16 zitten er wel een paar die met hun duimen zullen moeten gaan draaien. Oefenwedstrijden met een kern die er in juli helemaal anders zal uitzien...

Waarschijnlijk gebeurt dat ook met OH Leuven, al hebben ze nog een waterkansje op plaats 8. Maar zelfs de grootste optimist weet dat drie ploegen inhalen op de laatste speeldag een utopie is. "Zolang het kan, gaan we er uiteraard voor", zei Marc Brys daarover. "Maar de kans is klein ja."

Het is zinloos om zonder vooruitzichten verder te trainen

De Leuvense trainer mag dan beginnen aan een 'bezigheidstherapieschema'. Oefenwedstrijden tegen Bierbeek, Haacht, mogelijk STVV... "Het principe van de play-offs is onzinnig", antwoordde Brys toen we hem zaterdag ernaar vroegen.

Als advocaat van de duivel zou je kunnen zeggen dat de reguliere competitie wel bijzonder spannend is geworden. "Dat is zo, maar er wordt te weinig rekening gehouden met ploegen die uit de play-offs vallen", schudde Brys het hoofd.

"Het is zinloos om zonder vooruitzichten verder te trainen. Ik begrijp wel het origineel idee om de beste ploegen tegen elkaar te laten spelen. De toeschouwersaantallen, de commerciële inkomsten, de spanning... Maar dan zijn er ook zeven ploegen die half april werkloos zijn. Zinloze ofenwedstrijden spelen... Dat is belachelijk."