Anderlecht zit met dilemma: dure vogel houden of verkopen voor veel minder dan ze ervoor konden krijgen?

Jesper Fredberg gaat de kern van Anderlecht deze zomer opkuisen. Er zullen nieuwe spelers komen en een paar gevestigde waarden zullen moeten vertrekken. Bij één speler zit hij echter met een dilemma: Francis Amuzu.

U kent de transfersoap van vorige zomer nog wel. Francis Amuzu kon voor een slordige tien miljoen euro naar Nice, maar uiteindelijk wou Anderlecht hem niet verkopen. Het was Wouter Vandenhaute die persoonlijk de transfer blokkeerde.

Fredberg is fan

De redenering daarachter was ergens wel logisch. Met Julien Duranville hadden ze wel een speler met dezelfde snelheid in huis, maar het was toen al duidelijk dat die niet ging verlengen en dat ze hem zouden moeten verkopen. Een vervanger met eveneens een grote versnelling kost stukken van mensen.

En dus bleef Amuzu. Niet tegen zijn zin, want hij zou eindelijk helemaal zijn kans krijgen. Dat er geen deftige targetspits gehaald werd, frustreerde hem en zijn entourage wel. Voorzetten geven naar spelers van 1m70 brengt niet veel op in de statistieken.

Jesper Fredberg is ook fan van Amuzu en meent dat hij hem statistiekgewijs heel wat beter kan maken door hem goed te omringen. Daarom zijn ze ook aan het twijfelen om hem te laten gaan. Ze speurden de markt al wat af naar een vervanger (Tekpetey van Ludogorets bijvoorbeeld), maar die kosten meer dan wat Anderlecht kan besteden.

Zwaar contract

Amuzu heeft nu echter wel de intentie om te vertrekken. Na zes jaar bij de A-ploeg wil hij het buitenland wel eens ontdekken. Hij speelde tot nu 200 wedstrijden voor Anderlecht waarin hij 20 keer scoorde en 27 assists gaf. En dat hadden er een pak meer kunnen zijn met een type Slimani voorin.

Langs de andere kant wil Anderlecht hem ook wel laten gaan, want hij heeft één van de zwaarste contracten van de ploeg. Door hem een contractverlenging te geven vorig jaar werd zijn al hoge loon nog wat opgetrokken.

De richtprijs van 10 miljoen is echter onrealistisch geworden na het seizoen dat Anderlecht speelde. Zijn marktwaarde wordt geschat op 4,5 miljoen door Transfermarkt. Nog altijd mooi, maar niet wat ze ervoor konden krijgen. Het is momenteel dus koffiedik kijken langs welke kant het dubbeltje gaat vallen.