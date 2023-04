Brusselmans voorspelt kampioen en haalt uit: "Misschien moet Mannaert eens proberen een sporthal binnen te rijden"

Herman Brusselmans? Die neemt nooit een blad voor de mond. Het was ook deze week niet anders.

Brusselmans was als 'Tafelspringer' te gast in De Tafel van Vier bij Gert Verhulst en liet er zich uit over een aantal zaken in het Belgisch voetbal.

Zo ook over de situatie van Vincent Mannaert bijvoorbeeld. "Het is niet makkelijk om hem zomaar buiten te shotten bij Club Brugge, want hij zit ook met veel geld in de club."

© photonews

"Dat sporters een uitlaatklep zoeken? Er is altijd een uitlaatklep. De beste uitlaatklep voor een sporter de laatste tijd is met uw auto op zestien meter hoogte een sporthal binnenrijden."

"Misschien moet Mannaert dat eens proberen", verwees Herman Brusselmans ook naar de zaak met OH Leuven-speler Kiyine.

Genk kampioen

Waarop Verhulst vroeg wie volgens Brusselmans kampioen zal gaan worden in de Jupiler Pro League dit seizoen.

"Ik denk Genk. Neen, dat is geen verrassend antwoord. Maar je stelde ook geen verrassende vraag", kon er een lachje af.