"Misschien beter voor Mannaert om naar afkickkliniek te gaan of zichzelf op non-actief te zetten"

Vincent Mannaert is deze week opnieuw in het oog van de storm gekomen door zijn alcoholverslaving. En daar heeft iedereen wel wat over te zeggen.

Zo ging het er ook over in 90 Minutes, de podcast van Friends of Sports. "Er zijn klachten over zijn werking binnen de ploeg, dus het lijkt me niet dat hij zes dagen op zeven wel kan functioneren", aldus Sam Kerkhofs.

"Ik heb hem al ontmoet in normale omstandigheden en nooit slechte ervaringen mee gehad. Beleefd, vriendelijk, geen probleem. Maar hij lijkt al alles te hebben geprobeerd."

© photonews

"Misschien is het goed dat hij eens op non-actief zou gaan of dat hij naar een afkickcentrum zou gaan. Ik zeg dat ook vooral voor hem, nu snijdt hij in zijn eigen vel."

"Hij is er nog omdat hij top is in zijn vak", pikte Filip Joos in. Hij staat nu eenmaal hoog aangeschreven in het Belgisch voetbal.

Verdiensten

De verdiensten van Mannaert zijn groot, ook voor het Belgisch voetbal. Rest de vraag: wat met zijn toekomst?

"Het is in ieder geval één voor twaalf op dit moment. Dat blijkt ook uit het interview, dat het nodig was", meent Joos.