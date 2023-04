Mike Trésor op recordjacht: "Maar dat andere zal hem niet lukken"

Mike Trésor is op zoek naar een Belgisch record. Hij kan het record van aantal assists in één seizoen van Branko Strupar binnenkort verbreken.

Branko Strupar herstelt nog steeds van zijn hartfalen een tiental weken geleden, maar het gaat de goede kant op. In het seizoen 1998-1999 deelde hij 22 assists uit en hielp daarmee KRC Genk aan zijn eerste landstitel.

Voor Mike Trésor staat de teller momenteel al op 20 assists dit seizoen. Het lijkt dan ook duidelijk dat hij snel het record zal verbreken. Voor Strupar geen enkel probleem dat dit Trésor ook zal lukken, zeker met de algemene doelstelling van de Limburgers voor ogen.

“Omdat het Genk aan zijn vijfde titel kan helpen”, zegt hij aan Het Belang van Limburg. “Ik ben in de eerste plaats supporter van de club en records zijn er om verbroken te worden. Ik ben geen egoïst, anders had ik als spits niet zoveel assists achter mijn naam staan.”

Veel gelijkenissen tussen Strupar en Trésor zijn er niet. “Misschien hebben we onze gave traptechniek gemeen. Voor het overige zijn we totaal andere types. Hij is meer een flankaanvaller en ook een stuk sneller dan ik. Anderzijds scoorde ik vaker. Aan hoeveel zit hij? Acht? Ik maakte dat seizoen ook achttien goals.”