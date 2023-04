Rik De Mil schat kansen van Club Brugge in én legt eigen staf verbod op

Club Brugge moet zondag winnen van Eupen en dan rekenen op KV Oostende om iets te pakken tegen KAA Gent. Vooral dat laatste is wel heel optimistisch te noemen. "Er moet een evenwicht zijn tussen geloof en naïviteit."

Wat hij daarmee bedoelt? Uiteraard is het heel onwaarschijnlijk dat Gent punten gaat laten liggen tegen het reeds gedegradeerde KV Oostende. “Het geloof is er zéker nog. Maar we moeten ook zelf nog winnen tegen Eupen, dat op leven en dood zal strijden voor het behoud", klonk het vandaag.

"Dat Gent het kan afmaken tegen een ploeg die al gedegradeerd is, maakt het natuurlijk niet makkelijker. Naar onszelf kijken: dat is de enige opdracht."

De Mil wil dan ook niet op de hoogte blijven van wat er in de Ghelamco Arena gebeurt. “Het is aan ons om de spelers klaar te stomen voor élk scenario. Maar ik wil niet dat de mensen op mijn bank doorgeven wat Gent aan het doen is."

"We zijn zelf verplicht om drie punten te pakken, en dan zien we na de match wel wat het zal worden. We hebben ook geen contact gehad met Oostende. We kunnen hun situatie ook niet inschatten. Net als die van Gent. De focus ligt volledig hier.”