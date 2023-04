📷 Zo lieten de Union-fans het Lotto Park achter: "Nodig nooit daklozen bij je thuis uit"

Union Saint-Gilloise speelde donderdag voor de laatste keer dit seizoen in het Lotto Park. De club bedankte RSCA voor de gastvrijheid, maar sommige supporters hadden andere plannen.

"Nodig nooit daklozen bij je thuis uit..." Die ironische woorden circuleren sinds vanmorgen op Twitter, geschreven door een supporter van RSC Anderlecht en vergezeld van sprekende foto's. Een handjevol supporters van Union Saint-Gilloise lieten immers het Lotto Park niet achter zoals ze het vonden.

Ne JAMAIS inviter des sdf chez toi … @CouckeMarc pic.twitter.com/L4FiAN1tLB — Actu footbel - Membre Foot Factory 🥉 (@bilouquet) April 22, 2023

"RUSG"-tags op de stoelen en in de toiletten, gele verf op de stoelen... De schade is wel niet zo groot, maar zal de stewards van Paars-Wit wel werk geven voor de wedstrijd van aanstaande zondag tegen KV Mechelen. Dit gedrag is betreurenswaardig wanneer een "buurman" u verwelkomt.

De bezetting van het Lotto Park door USG was ten tijde van de aankondiging het onderwerp van veel spanningen. Zo hadden de Unions Bhoys, de bekendste groep vakbondsaanhangers, vanaf het begin hun wens aangekondigd om te boycotten.

Ook aan RSCA-zijde werd de huur als een vernedering ervaren in een periode waarin Union paars-wit al sportief domineert. Erger nog: doordat Union in een hogere Europese competitie speelde, moest Anderlecht eerst thuis spelen tegen AZ.

Na de match tegen Union Berlin had Union Anderlecht wel klassevol bedankt door flessen van de beroemde geuze Cantillon aan paars-wit aan te bieden. Het is duidelijk dat sommige Sint-Gillis-fans minder oordeel hebben.