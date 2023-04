'Definitieve transfer lijkt voor Club Brugge beste optie voor huurling'

Club Brugge heeft een brede kern, wellicht wat te breed. Daarvoor zullen er deze zomer zeker jongens de club moeten verlaten.

Daarvoor wordt ook gekeken in de richting van spelers die verhuurd worden. In 2021 nam Club Brugge Faitout Maouassa over van Rennes. Het betaalde daarvoor vier miljoen euro aan de Franse club.

Vorige zomer werd Maouassa uitgeleend aan het Franse Montpellier. Daar speelde de 24-jarige speler een goed seizoen. Het is uitkijken of hij een versterking wordt voor Club Brugge, of toch beter andere oorden opzoekt.

Door zijn goed seizoen in Montpellier is de waarde van Maouassa gestegen naar vijf miljoen euro, waardoor het voor Club Brugge misschien wel interessant zal zijn om hem tijdens de volgende zomermercato te verkopen.

Aan Midi Libre liet Maouassa zelf weten dat hij voorlopig nog niets weet over zijn toekomst. “Ik voel me goed bij Montpellier, maar ik weet niet wat Brugge wil”, is hij duidelijk. Hij ligt nog tot de zomer van 2025 onder contract bij blauwzwart.