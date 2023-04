Gift Orban niet het belangrijkste transfertarget van KAA Gent: "Realitycheck"

KAA Gent speelde een mooie Conference League bij elkaar. Het verhaal strandde in de kwartfinale op bezoek bij West Ham United.

Michel Louwagie liet deze week weten dat KAA Gent deze zomer normaal een tweetal spelers van de hand zal doen. Voor het grootste stuk uit pure financiële noodzaak.

Sinds zijn komst staat vooral Gift Orban in de schijnwerpers, maar volgens Het Laatste Nieuws is de Nigeriaan niet het belangrijkste transfertarget in de Ghelamco Arena.

De wedstrijden tegen West Ham United noemt de krant een kleine realitycheck voor Orban. Hij had het duidelijk moeilijk, zeker tegen de grote spelers. In de play-offs zal het top moeten zijn wil de Nigeriaan buitenlandse clubs overtuigen.

Dat moet Hugo Cuypers volgens HLN niet meer doen. Hij scoorde zes doelpunten in de Conference League en is daarmee gedeeld topschutter. Voor hem komt er hoe dan ook interesse, al is het uitkijken welke ploegen Cuypers willen binnenhalen volgende zomer.