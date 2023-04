Sterkhouder bij STVV kondigt officieel zijn afscheid aan: "Elk avontuur heeft zijn einde"

Gianni Bruno (31) wordt zondag in de bloemetjes gezet bij STVV. Bruno kondigde zaterdagnamiddag op zijn sociale media aan dat hij niet bij STVV blijft dit seizoen, dat hem huurt van KAA Gent.

En Bruno deed het goed bij STVV, hij scoorde maar liefst 20 keer voor STVV, waarvan 18 keer in de competitie, enkel Hugo Cuypers (19) van KAA Gent doet nog beter dit seizoen.

"Ik zal nooit mijn ontvangst hier vergeten, net als de steun en het niet aflatende vertrouwen dat jullie me vanaf mijn eerste minuten bij de club schonken", klinkt het bij Bruno

"Helaas heeft elk avontuur een einde. Morgen wordt mijn laatste match voor STVV maar weet dat jullie altijd een plaats in mijn hart innemen. Dank voor alles, ik vergeet jullie nooit en het beste voor wat komt."

Bij KAA Gent lijkt Bruno geen toekomst meer te hebben, waar hij nog een contract heeft tot midden 2024. Onder meer Westerlo en Charleroi zouden interesse tonen in Bruno.

See you tomorrow for the last one at home 🙋🏻‍♂️💛💙 @stvv pic.twitter.com/ZbWuaDtUA6