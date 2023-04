Vandereycken en Van der Elst leggen uit waarom iedereen KAA Gent liever dan Club Brugge in Play-Off 1 ziet

KAA Gent en Club Brugge hebben in de rangschikking allebei evenveel punten, maar voorlopig zijn het de Buffalo's die naar Play-Off 1 gaan.

Op de slotspeeldag zullen KAA Gent en Club Brugge bepalen wie van hen in de Champions’ Play-Offs speelt. KAA Gent treft KV Oostende, Club Brugge speelt tegen KAS Eupen. Zelfs Standard kan nog in de top vier eindigen, maar dan moeten KAA Gent en Club Brugge met de punten morsen. Bij het grote publiek leeft vooral het gevoel dat KAA Gent het meer verdient om in de top vier te eindigen.

“Dat heeft puur te maken met het feit dat we ons de laatste tien matchen, met de knalprestaties van Orban, beter herinneren. Wat iedereen vergeten is, is dat Gent na tien speeldagen al een grote achterstand had. Toen heb ik niet zozeer van hen genoten, hoor. (grijnst) Maar een straffe comeback wekt altijd sympathie”, is René Vandereycken in Het Nieuwsblad heel erg duidelijk.

Voor Franky Van der Elst maakt het niet uit wie de top vier haalt, want geen van beide ploegen verdient het volgens hem meer dan de andere. Toch voelt hij ook dat het brede publiek liever Club Brugge ziet de boot missen. “Wat ik wel weet, is dat als Gent het haalt, het nog iets blijer zal zijn dan normaal, omdat het ten koste van Club is. Dat is toch de grote concurrent. Dit is een prestigeslag.”