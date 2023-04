Verwacht viertal niet in de selectie bij Club Brugge, wel opvallende naam die terugkeert

Club Brugge neemt het zondag op tegen Eupen. Rik De Mil maakte zijn selectie bekend, met een terugkeer van één speler.

Club Brugge ontvangt zondag Eupen in de laatste match van de reguliere competitie. Club pakt daarin best de drie punten als het nog een kans wil maken op een plek in de top vier.

Zoals verwacht kan Rik De Mil niet rekenen op een viertal. Capser Nielsen, Jack Hendry en Tajon Buchanan ontbreken met een blessure, terwijl Roman Yaremchuk dan weer ziek is.

Wie wel in de selectie zit is Kamal Sowah. De Senegalees speelde voor het laatst tegen KV Oostende, maar bleef tegen Standard de hele match op de bank. In de laatste vier matchen zat Sowah telkens niet in de selectie. Nu is hij dus terug, wellicht door de vele afwezigen.