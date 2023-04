"We zullen geen genade hebben met Zulte Waregem"

Zulte Waregem gaat er alles aan doen om in eerste klasse te blijven. Maar op een cadeautje van Cercle Brugge moeten ze niet rekenen.

Cercle Brugge heeft zelf namelijk ook nog uitzicht op iets moois. Als het wint aan de Gaverbeek en Charleroi doet dat niet tegen Genk, dan halen ze play-off 2.

En dus is het alles of niets, ook voor de Vereniging. "Het wordt een mooie wedstrijd en het is een finale voor ons", aldus coach Muslic.

© photonews

Het stadion zal afgeladen vol zitten in Waregem, maar daar gaat de coach van Cercle Brugge zich weinig van aantrekken.

"Wij zullen geen genade hebben met Zulte Waregem. Nee, het gaat niet over medelijden. Het gaat over Cercle, en succes voor Cercle", klinkt het bij Focus WTV.

Drama

"We hebben de drie punten nodig om ons doel te bereiken, en dat is de top-acht. Het is het drama, maar ook de schoonheid van het spelletje."

"Er moet een winnaar zijn. Het kan zeer dramatisch zijn op het einde, maar we moeten voorbereid zijn, gestructureerd en georganiseerd blijven, en met onze typische intensiteit spelen."