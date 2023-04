Imke Courtois heel erg duidelijk: "Dat kost Club Brugge de top vier"

Club Brugge weet vanavond of het in play-off 1 of play-off 2 speelt. Imke Courtois twijfelt niet hoe het voor blauwzwart zal aflopen.

Op de slotspeeldag treft Club Brugge KAS Eupen. Volgens Imke Courtois zal blauwzwart die wedstrijd wel winnen, maar zal dat onvoldoende zijn voor een plaatsje in de top vier. Club Brugge rekent op West-Vlaamse hulp van KV Oostende, maar het lijkt weinig waarschijnlijk dat de al veroordeelde kustploeg iets zal kunnen inbrengen tegen KAA Gent. Misschien zal Club Brugge zelf wel wat West-Vlaamse hulp geven, aan Zulte Waregem dan wel te verstaan. Als Essevee wint van Cercle Brugge en Club wint van KAS Eupen, dan is Zulte Waregem gered. En dan is het seizoen ook nog voorbij voor stadsgenoot Cercle Brugge. Club Brugge zal eindigen met evenveel punten als KAA Gent, maar zal minder gewonnen wedstrijden hebben. De reden daartoe ligt volgens velen bij de talloze draws onder Scott Parker. “Om het alleen daar op te schuiven, is misschien overdreven. Maar het is een feit dat het toen helemaal fout is gelopen”, zegt Imke Courtois in De Zondag.





Volg Club Brugge - Eupen live op Voetbalkrant.com vanaf 18:30.