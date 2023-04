Gent-fans sturen massaal hun kat naar Europe Play-offs: ontgoocheling te groot

De klap van vorige zondag is zwaar aangekomen in Gent. Voor de eerste Europe Play-off-wedstrijd tegen Westerlo liep de Ghelamco Areno nog voor geen derde vol.

Rond de 6.300 supporters zakten af naar het stadion voor de wedstrijd tegen de Kemphanen. In een stadion van 20.000 plaatsen is dat heel weinig. De tribunes zagen er dan ook akelig leeg uit. Van veel sfeer was er dan ook geen sprake.

Vorig weekend gaf KAA Gent de Champions' Play-offs uit handen door van het reeds gedegradeerde KV Oostende te verliezen. Club Brugge sprong er in extremis nog over. Die ontgoocheling hebben de meeste supporters duidelijk nog niet kunnen plaatsen.