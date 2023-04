Union-voorzitter Muzio reageert op een mogelijk vertrek van Karel Geraerts naar Club Brugge

Verliest Union voor het tweede jaar op rij zijn coach aan een andere Belgische club? Karel Geraerts wordt namelijk genoemd bij Club Brugge.

Club Brugge zou deze zomer opnieuw op zoek gaan naar een nieuw coach en daarbij zouden Ronny Deila van Standard en Karel Geraerts van Union op het verlanglijstje staan in Jan Breydel.

Union zag eind vorig seizoen Felice Mazzu vertrekken naar Anderlecht, zijn assistent Karel Geraerts volgde hem toen op. Maar ook Geraerts doet nu uitstekend. Volgens voorzitter Alex Muzio valt de beslissing over Geraerts pas na het seizoen.

Niet het moment

"We willen Karel graag houden, maar als we hem nu vertellen dat we zijn contract willen openbreken, dan verklaart hij ons voor gek", zegt Muzio bij La Capitale.

"Hij wil zo'n voorstel immers goed analyseren en op dit moment ligt al zijn focus op het behalen van de landstitel. We moeten het goede moment afwachten. En dat komt er na dit seizoen", stelt Muzio nog.