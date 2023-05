Antwerp-CEO Jaecques geeft inzicht in belangrijk transferdossier en ontgoochelt fans: "Dat gaan we niet doen"

In volle titelstrijd met Sven Jaecques, CEO van Antwerp, al bezig zijn met de ploeg voor volgend seizoen. Een belangrijke pion daarvoor is misschien wel Mandela Keita, die deze winter verrassend overstapte van OH Leuven. Maar dat wordt een moeilijk geval.

De 20-jarige middenvelder is intussen een basisspeler geworden, maar wordt wel slechts gehuurd. "Het was op zich al raar dat OH Leuven met ons is meegegaan om Keita te verhuren. We hadden nooit gedacht dat dat zou lukken", zegt Sven Jaecques in Extra Time.

Bij OHL zat hij echter op de bank te verkommeren en daar dachten ze dat andere lucht hem deugd zou doen. De Vlaams-Brabanders hingen er wel een aankoopoptie van 10 miljoen euro aan vast.

"De optie is gewoon veel te hoog", laat Jaecques nu al weten. "Dat is onhaalbaar. Dat doen we niet. Mandela speelt volgend jaar weer in Leuven."