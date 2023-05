Orel Mangala blikt terug op zijn vertrek bij Anderlecht en verrast: "Hier kan ik geen nee tegen zeggen"

De 25-jarige Rode Duivel speelt nu voor Nottingham Forest. In een interview met Eleven Sports sprak Orel Mangala over zijn vertrek bij Anderlecht, waar hij nooit bij de A-ploeg speelde.

Orel Mangala begon zijn opleiding op jonge leeftijd bij Anderlecht en sloot zich in de zomer van 2015 aan bij de U21. Vervolgens werd hij uitgeleend aan de jeugdploeg van Borussia Dortmund. Maar uiteindelijk speelde hij nooit bij de A-ploeg van Anderlecht en in 2017 besloot hij naar Stuttgart te gaan.

"Ik had al een seizoen bij de beloften van Anderlecht gespeeld en wilde daar geen 2e seizoen spelen", vertelde Mangala aan Eleven Sports. "Ik wilde kunnen trainen met de profs, maar die kans kreeg ik niet. Dus wilde ik op zoek naar een andere uitdaging."

"Als ik terugkijk, was ik nog heel jong", ging Mangala verder. "Youri Tielemans en zo: dat zijn gasten die heel vroeg begonnen zijn. En we dromen daar allemaal van. Alleen was ik nog niet zo volwassen als nu, of misschien nog niet klaar. Ook gaven ze me geen kans, maar er is niets aan de hand. Ik moest een ander traject volgen en uiteindelijk ben ik toch prof geworden."

Mangala ziet zich zelfs nog naar België terugkeren, en zelfs Anderlecht behoort tot de mogelijkheiden. "Alles is mogelijk in het voetbal. Tegen een terugkeer kan ik geen nee zeggen", besloot Mangala met een glimlach.