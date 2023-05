Franky Van der Elst benoemt de beste transfer van heel de Belgische competitie: "Het verschil is groot"

Er zijn dit seizoen weer heel wat nieuwe spelers de Jupiler Pro League ingestroomd. Velen hebben ook naam voor zichzelf gemaakt. Maar de beste transfer volgens analist Franky Van der Elst was er eentje die al een grote naam had.

Dan gaat het over Toby Alderweireld, die Antwerp heel wat stabiliteit bijbracht. "Al was er bij Gent ook Cuypers. Maar Alderweireld heeft een impact op gans die ploeg. Hij is echt een leider en geeft zich volledig met zijn métier, zijn goesting", zegt hij in Het Nieuwsblad.

"Het verschil met Nainggolan vorig jaar is groot. Die had ook een geweldige carrière gehad, maar was toch een ander karakter. Alderweireld is niet naar Antwerp gekomen om uit te bollen, maar met de vaste wil en overtuiging er wat van te maken.”

Ook Jan Vertonghen en Nacer Chadli hebben die ingesteldheid. "Dat je zorgt dat je de mensen die jou betalen met respect behandelt, ze iets teruggeeft. De fans, maar ook Gheysens, die er toch weer zijn centen in steekt. Had die niet gezegd dat hij Nainggolan weggegooid geld vond? Dan is Alderweireld toch een voorbeeld."