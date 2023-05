'Boegbeeld van Barça neemt na dit jaar afscheid, hereniging met Lionel Messi op komt?'

Barcelona is op weg naar de landstitel in Spanje, maar dat kan voor een van zijn boegbeelden wel eens de laatste worden. Sergio Busquets staat namelijk op het punt om de club te verlaten.

Sergio Busquets (34) is een jeugdproduct van Barcelona en speelt al sinds 2008 in het eerste team. Busquets was de derde pion op het erg succesvolle middenveld van Barcelona samen met Xavi en Iniesta.

De drietand zorgde ook voor successen bij Spanje waarmee hij wereldkampioen (2010) en Europees kampioen (2012) werd. Maar Spaanse media zoals Marca, AS en Relevo melden nu dat Busquets bezig is aan zijn laatste seizoen bij Barça.

Hij zou coach Xavi laten weten hebben dat hij zijn contract, dat eind dit jaar afloopt, niet meer wil verlengen. Busquets speelde al meer dan 700 matchen voor Barça en is er momenteel ook aanvoerder.

Hereniging met Messi?

Op zijn palmares staan 3 keer de Champions League, 8 landstitels, 8 Copa's del Rey, 3 keer het WK voor clubs. Daar komt dus wellicht nog een 9de landstitel bij.

Busquets zou een lucratief voorstel uit Saoedi-Arabië op zak hebben, waar hij mogelijk herenigd zou kunnen worden met Lionel Messi. Ook Inter Miami werd in het verleden al enkele keren genoemd.