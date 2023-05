Titelstress bij Antwerp? Sven Jaecques ziet "speciale spanning" al heel het seizoen

Antwerp heeft een kans op iets wat weinig ploegen voor elkaar kregen: de dubbel. De titel is het belangrijkste doel, maar de leider in de Champions' Play-offs weigert de favorietenrol op zich te nemen.

CEO Sven Jaecques haalt de schouders op als hem gevraagd wordt naar de stress binnen de club. "Er hangt hier al het hele seizoen een speciale spanning", zegt hij in Het Nieuwsblad. "Paul Gheysens, Marc Overmars, Mark van Bommel en ikzelf zijn wel wat gewoon, we kunnen daarmee omgaan."

"Binnen de club is het vrij rustig. Iedereen pleit voor realisme. We mogen er dan wel heel dicht bij staan, tegelijkertijd staan we er ook heel ver ­vanaf. Er is geen euforie. We staan op één punt van mekaar...”

Net als zijn trainer wil hij niet zeggen dat de titel nu het ultieme doel is. “Genk heeft die ervaring om kampioen te spelen en Union is net als vorig jaar supersterk. Puur op papier zijn zij meer favoriet dan wij. Maar wij gaan er ook vol voor.”