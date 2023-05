Gaat Wouter Vrancken in de fout? "Heeft een heel ander gevoel"

KRC Genk is zijn leidersplaats kwijt aan Royal Antwerp FC. Toch hebben de Limburgers nog alles in eigen hand.

Door de nederlaag van afgelopen zondag tegen Royal Antwerp FC is KRC Genk niet langer de leider in de Jupiler Pro League. Die eerste plaats hadden ze sinds halfweg oktober in handen.

Het turbulente slot op de Bosuil doet vermoeden dat de Genkenaars de pedalen aan het kwijtraken zijn. Ook trainer Wouter Vrancken lijkt veel met randzaken bezig te zijn, terwijl dat echt niet nodig is.

“Hij is veel bezig met de 4e ref”, zegt Gert Verheyen in Extra Time. “Als je wint, dan is dat met een lach, maar hij is er wel mee bezig.”

Een coach moet, nog meer dan spelers, de reflex hebben om hem met al dat soort zaken niet in te laten, vindt ook Filip Joos.

Verheyen ziet dat de situatie moeilijk is en dat Vrancken wel eens in de fout zal gaan daardoor. “Wie inhaalt, heeft een ander gevoel dan wie ingehaald wordt. Dat is vervelend”, klinkt het nog bij de analist.